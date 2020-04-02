Zor günler yaşayan sokak köpeklerine mama desteği
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Mersin

Zor günler yaşayan sokak köpeklerine mama desteği

Zor günler yaşayan sokak köpeklerine mama desteği Korona virüs önlemleri nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmaması ve birçok esnafın kapalı olması dolayısıyla sokak hayvanları zor günler geçiriyor Korona virüs önlemleri nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmaması ve çoğu esnafın dükkanlarını...

02.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:50
Zor günler yaşayan sokak köpeklerine mama desteği

Zor günler yaşayan sokak köpeklerine mama desteği

Korona virüs önlemleri nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmaması ve birçok esnafın kapalı olması dolayısıyla sokak hayvanları zor günler geçiriyor

MERSİN - Korona virüs önlemleri nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmaması ve çoğu esnafın dükkanlarını açmaması nedeniyle sokak hayvanları zor günler geçiriyor. Hayvan severler can dostlar için faaliyetlerini bireysel olarak sürdürmeye çalışıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir havan sever, sokak köpekleri için ilçe sahilindeki parklara mama bıraktı. Aç oldukları gözlenen onlarca sokak köpeği bir anda mama bırakan hayvan sever ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül'ün çevresinde toplandı.

"Canlar için bir kap su, bir kap yemek bırakabilirsiniz"

Semih İğdigül, "Korona virüs önlemleri dolayısıyla bir çok esnaf kapalı olduğundan sokak hayvanları, canlar aç durumdalar. Biz her gün mama getirip onları beslemeye çalışıyoruz. Bu aslında görevimiz" dedi.

İğdigül, "Buralarda bir sürü köpek var ve hepsi aç. Eğer biz yemek vermezsek hepsinin karnı da aç kalıyor. Evden çıkılmasın ama kapıyı açıp sokağın önüne, kapının önüne ne olur bir kap su, bir kap yemek bırakabilirsiniz. Evde yemekler kalıyordur, bunları verinde canlar aç kalmasın. Lütfen rica ediyorum, yalvarıyorum" diye konuştu.

Hayvanları görüp sokağa inan çocuklarda, köpekleri besleyip, sevgilerini gösterdi. Kendilerine bırakılan mamayla karınlarını doyuran sokak köpekleri, çimenler üzerinde uykuya daldı.

Zor günler yaşayan sokak köpeklerine mama desteği

Kaynak: İHA

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Zor günler yaşayan sokak köpeklerine mama desteği
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