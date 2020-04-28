“Zor günler geçiren işletmeler bir nebze olsun rahat nefes alacak”
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde hayata geçirdiğimiz yeni Nefes Kredisi, içerisinde bulunduğumuz zorlu süreçte KOBİ'lerimize can suyu olacak" dedi.
28.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:58
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde hayata geçirdiğimiz yeni Nefes Kredisi, içerisinde bulunduğumuz zorlu süreçte KOBİ'lerimize can suyu olacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com