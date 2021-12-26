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Zor günler geçiren Gülçin Ergül destek almaya başladı!

Zor günler geçiren Gülçin Ergül destek almaya başladı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hepsi grubunun eski solistlerinden Gülçin Ergül korkunç bir kaza yaşamış ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kazada kaybetmişti. Zor günler geçiren ünlü şarkıcı psikolojik destek almaya başladı.

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BALIKESİR (Snob Magazin) -

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; 13 Aralık'ta Balıkesir'de Erdal Şeyda Lafçı'yla Trafik kazası geçiren Gülçin Ergül şoku atlatamadı. Sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başladı.

Büyük acı yaşayan Gülçin Ergül'ün psikoloğuyla haftada 3 gün görüştüğünü öğrendim. Bu zor dönemde anne ve babası da Ergül'ü bir an olsun yalnız bırakmıyor.
Zor günler geçiren Gülçin Ergül destek almaya başladı!

Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den yürekleri paramparça eden paylaşım

Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den yürekleri paramparça eden paylaşım

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