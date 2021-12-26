Zor günler geçiren Gülçin Ergül destek almaya başladı!

BALIKESİR (Snob Magazin) -

Hürriyet 'ten İsmail Bayrak'ın haber ine göre; 13 Aralık'ta Balıkesir'de Erdal Şeyda Lafçı'yla Trafik kazası geçiren Gülçin Ergül şoku atlatamadı. Sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başladı.

Büyük acı yaşayan Gülçin Ergül'ün psikoloğuyla haftada 3 gün görüştüğünü öğrendim. Bu zor dönemde anne ve babası da Ergül'ü bir an olsun yalnız bırakmıyor.