Zor durumdaki Menemenlilere yardım eli
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Zor durumdaki Menemenlilere yardım eli

Menemen Belediyesi, Birleşmiş Milletler ile hayata geçirdiği ortak proje ile her gün 2 bin 100 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Zor durumdaki Menemenlilere yardım eli
21.08.2020 12:38 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:42

Menemen Belediyesi yoksul mahallelerinde yaşayan vatandaşların dertlerine derman olmaya devam ediyor. Sıkıntı yaşayan Menemenliler için harekete geçen belediye, Birleşmiş Milletler ile birlikte gerçekleştirdiği ortak proje ile vatandaşlara gıda desteği ve istihdam imkanı sağlıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda Programı kapsamında hayata geçirilen çalışma ile günlük 2 bin 100 kişilik sıcak yemek çıkarılıyor. Sabahları tamamen Menemen Belediyesi imkanları ile bin kişilik sıcak çorba çıkarılıyor. Menemen Belediyesi Aşevi'nde servis edilen bu çorbayı isteyen herkes içebiliyor. Aşevi yetkililerinin bildirdiğine göre çorba özellikle sabahları çalışmaya giden tarım işçileri tarafından talep görüyor. İşçiler sabahları aşevinde çıkan sıcak çorbayı ücretsiz olarak içtikten sonra işlerine gidiyorlar.

Gün içinde yine Menemen Belediyesi Aşevi ekipleri tarafından bin 100 kişilik sıcak yemek çıkarılıp Menemenli ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine teslim ediliyor. Birleşmiş Milletler tarafından temin edilen malzemelerle yapılan yemeklerin tüm üretim ve dağıtımı Menemen Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor.

İstihdam da sağlanıyor

Birleşmiş Milletler Gıda Programı kapsamında hayata geçirilen proje aynı zamanda bir istihdam programı. Bu kapsamda 3 kişi Menemen Belediyesi tarafından İş-Kur vasıtasıyla istihdam edildi. Bu 3 kişiden 2'si Menemen Belediyesi'ne ait Kent 2 Kafe'de, 1 tanesi ise Bowling Kafe'de işe yerleştirildi. İstihdam edilen kadın çalışanlardan birinin çocuklarına ise Menemen Belediyesi Çocuk Oyun Evi'nde ücretsiz olarak bakılıyor.

Kaynak: Bültenler

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