Zor durumda olan müzisyenler artık açık alanda müzik yapacak

İzmir'in Dikili ilçesinde, çeşitli restoran ve eğlence mekanlarında canlı müzik yaparak evini geçindiren ve pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenler, bir araya gelerek açık alanda müzik yapmaya karar verdi.

İzmir'in Dikili ilçesinde, çeşitli restoran ve eğlence mekanlarında canlı müzik yaparak evini geçindiren ve pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenler, bir araya gelerek açık alanda müzik yapmaya karar verdi.

Pandemi sürecinde restoran, eğlence mekanları ve diğer iş yerlerindeki sınırlamalar, esnafı zor durumda bıraktı. Bu süreçte bu tarz mekan sahipleri kadar mağdur olan bir kesim de hiç kuşkusuz müzisyenler oldu. Çok sayıda müzisyen bu süreçte işsiz kaldı. Düğünlerde de pandemiyle beraber gelen sınırlamalar, müzisyenlerin çoğunu başka sektörlerde iş aramaya iterken, Dikili'de çeşitli mekanlarda müzisyenlik yapan bir grup müzisyen bir araya gelerek müzik grubu oluşturdu.

Ragıp Seval, Ümit Akgül, Taner Şahiner ve Bülent Şahiner'in bir araya gelerek oluşturdukları ve 'Ege'nin Ateşi' adı verdikleri müzik grubu, Dikili'de güzel havayı fırsat bilerek park ve sahilde şarkılarını söyledi. Halkın da şarkılara eşlik ettiği müzik resitali sanatçıları bir nebze mutlu etti.

Ege'nin Ateşi müzik grubunun solistlerinden ve gitarist Ragıp Seval, "Zor günler geçiriyoruz, bugünlerde geçecek buna inanıyoruz. Biz müzisyenler yaklaşık 1 yıl evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Bir çok kesim mağdur oldu; ama ara ara getirilen normalleşme süreçlerinde bile biz müzisyenler sanatımızı ortaya koyamadık. Yine de ayakta kalmaya çalışıyoruz, yarında ve bundan sonra en güzel şarkılarımızla sahildeyiz. Dikili, 'sesimize ses ver' diyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı