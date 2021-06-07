Zoom'un ilk çeyrek geliri yüzde 191 artışla 956.2 mln. dolar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zoom'un ilk çeyrek geliri yüzde 191 artışla 956.2 mln. dolar

Zoom'un ilk çeyrek geliri yüzde 191 artışla 956.2 mln. dolar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Videokonfreans platformu Zoom Video Communications gelirleri ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 191 büyüyerek 956.2 milyon dolara yükseldi.

Videokonfreans platformu Zoom Video Communications gelirleri ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 191 büyüyerek 956.2 milyon dolara yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle kullanımın büyük ölçüde arttığı son 12 ayda gelire "100 bin dolardan fazla katkı" yapan müşteri sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160 arttı.

Açıklamada, toplam çalışan sayısı 10'dan fazla olan müşteri sayısının da 497 bine çıkarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 arttığı belirtildi.Zoom kurucusu ve CEO'su Eric S. Yuan, "Mali yıla; yüksek karlılık ve nakit akışı ile birleşen yıldan yıla yüzde 191 gelir artışının da etkisiyle güçlü bir karlılık ve nakit akışı ile başladık" dedi ve ekledi: "Müşterilerimizin her yerden çalışabilmesi ve öğretim görmesine olan değişmez bağlılığımız ile genişleyen, yenilikçi ve akıcı video iletişim platformumuz başarılı sonuçlar getirmeye devam etti. "Bu sağlam başlangıçla, mali yılın tamamı için beklentimizi 3.975 milyar dolardan 3.99 milyar dolara yükseltmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz. "Ayrıca teknoloji portföyümüzü güçlü video SDK'mızla geliştiricilere ve Zoom Events ile kurumlara ulaştırdık. "İşi artık bir mekanla tanımlamak yeterli değil, Zoom'un bağlantı kurmak ve en iyi fikirleri hayata geçirebilmeleri için ekiplerinize güç kattığı bir alana dönüştü. "Hem fiziksel hem sanal bağlantılarda daha çok esneklik, üretkenlik ve mutluluk olanağı veren hibrit çalışma dönüşümüne öncülük etmek için enerji doluyuz."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Aziz Yıldırım Merih Demiral Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zoom'un ilk çeyrek geliri yüzde 191 artışla 956.2 mln. dolar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 23:03:54. #1.14#

title