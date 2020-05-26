Zoom'un Çinli rakipleri DingTalk ve Voov uluslararası pazaralara açıldı
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BBC

Zoom'un Çinli rakipleri DingTalk ve Voov uluslararası pazaralara açıldı

Dünya, salgın sonrası "yeni normal" olarak ifade edilen yaşam tarzına uyum sağlamaya çalışırken, video konferans yoluyla iletişimin önemini sürdüreceği bekleniyor.

Zoom'un Çinli rakipleri DingTalk ve Voov uluslararası pazaralara açıldı
26.05.2020 08:42 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:35

Dünya, salgın sonrası "yeni normal" olarak ifade edilen yaşam tarzına uyum sağlamaya çalışırken, video konferans yoluyla iletişimin önemini sürdüreceği bekleniyor.

Birçok ülkede kısıtlamalar gevşetilse de, videolu görüşmeler hem iş dünyasında hem de sosyalleşme aracı olarak güvenli ve rahat bir yöntem olarak görülmeye devam ediyor.

California merkezli Amerikan iletişim teknolojisi şirketi Zoom, milyonlarca kişinin seçtiği araç haline geldi ve Microsoft ve Google gibi çok daha büyük rakip şirketlerin ürünlerini gölgede bıraktı.

Ancak Zoom da artık Çin'deki büyük teknoloji şirketlerinin rekabetiyle karşı karşıya.

Pekin, Eylül ayında Zoom'un uluslararası versiyonunu geçici olarak bloke etmiş ve bu alanda pazarı, Alibaba'nın DingTalk'u ve Tencent destekli VooV gibi yerel şirketlere açmıştı.

DingTalk ve VooV

O tarihten bu yana bu iki büyük video konferans uygulaması büyük gelişme kaydetti.

DingTalk, Çin'de 10 milyon işletmenin yanı sıra 120 milyon öğrenci tarafından kullanıldığını açıkladı.

Çok sayıda insanın evden çalışmaya geçmesiyle DingTalk, bir video konferansa katılabilecek kişi sayısını 300'ün üzerine çıkardı.

Alibaba, Nisan'da uluslararası uygulama DingTalk Lite'ı Asya pazarlarında kullanıma açtı. Bu uygulama Japonca, İngilizce ve Çince kullanılabiliyor.





Ondan iki hafta önce, Çin'in bilgisayar oyunları devi Tencent de video konferans uygulamasını uluslararası kullanıma açmıştı.

Tencent'in Aralık ayında uluslararası piyasaya sürdüğü uygulama VooV da 300'ü aşkın katılımı olanaklı kılıyor ve Hindistan, Japonya ve Singapur dahil birçok ülkede kullanılıyor.

Mayıs ayı başında Çin, Zoom'a uyguladığı kısıtlamaları artırdı.

Zoom'un günlük katılımcı sayısı 300 milyon

Zoom'un kendi verilerine göre, şirketin günlük aktif toplantı katılımcı sayısı 300 milyonu buluyor. Ancak günlük kullanıcı veya kayıtlı kullanıcı sayısına dair bir veri yayımlamıyor.

Transparency Market Reserach adlı analiz şirketine göre, video konferans teknolojisinin küresel piyasa değerinin 2030'a kadar 16 milyar doları bulması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam 6 milyar dolardı.


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BBC

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