Zoom'un Çin ile Ne İlişkisi Var? CEO Açıkladı

Popüler video konferans programı Zoom, kullanıcılara sunduğu özelliklerden çok güvenlik açıklarıyla gündemde. Uygulama, kullanıcıların gizliliğini, güvenliğini ihlal ettiği gerekçesi ve hatta Çin hükümeti ile bağlantılı olmasıyla eleştiriliyor.

Popüler video konferans programı Zoom, kullanıcılara sunduğu özelliklerden çok güvenlik açıklarıyla gündemde. Uygulama, kullanıcıların gizliliğini, güvenliğini ihlal ettiği gerekçesi ve hatta Çin hükümeti ile bağlantılı olmasıyla eleştiriliyor. Zoom'un trafiğinin bir kısmının Çin sunucuları üzerinden yönlendirildiği bilgisinin paylaşılmasıyla başlayan sert eleştirilere Zoom'un CEO'sundan yanıt geldi.

Zoom, hem mobil hem de masaüstünde kullanılabilen oldukça popüler bir video konferans programı. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde uzaktan eğitim sistemine geçildikten sonra popülerliği artan Zoom, son birkaç aydır güvenlik sorunlarıyla konuşuluyor. Zoom'un güvenilirliğini sorgulatan bir sürü haber yayınlandı. Güvenlik sorunlarıyla nedeniyle kullanıcılardan özür dilendi, gizlilik ve güvenliği artırmaya yönelik güncellemeler yapıldı ancak hala "Zoom güvenli mi?" sorusunu soran milyonlarca kullanıcı var. Zoom'un CEO'su Eric Yuan Zoom'un Çin ile ilişkilerine açıklık getiren bir yazı paylaştı.

Zoom'un Çin ile İlişkisi

Zoom'un trafiğinin Çin sunucularına yönlendirilmesine ilişkin sorun şirket tarafından düzeltilse de Zoom'un Çin ile ilişkileri sorgulandı. Buna yönelik Yuan, blog yazısında 1997'den beri Amerika'da yaşadığını ve 2007 yılının Temmuz ayında Amerikan vatandaşı olduğunu belirterek, Zoom'un Amerika'da kurulduğunu ve merkezi Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan şirketi olduğunu bekliyor. Ayrıca şirketin çok uluslı olduğunu ve Avrupa, Avustralya, Japonya ve diğer ülkelerde 21 ofisi olduğunu belirtiyor. Çin'de de 17 veri merkezine sahip olduklarını ancak Avustralya şirketi tarafından yönetildiğini, coğrafi olarak korunduğunu ve veri merkezinin Çin dışındaki kullanıcıların toplantı verilerinin Çin dışında kalmasını sağladığını söylüyor. Blog gönderisini hedeflerinin güvenliği ve kesintisiz kullanıcı deneyimi ile dünya lideri olacak video konferans platofmru oluşturmak olduğunu belirterek bitiriyor.