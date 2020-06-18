Zoom Ücretsiz Sürümü Uçtan Uca Şifreleme Özelliği Alacak
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Zoom Ücretsiz Sürümü Uçtan Uca Şifreleme Özelliği Alacak

Zoom, geçtiğimiz haftalarda yalnızca ücretli sürüme uçtan uca şifreleme desteği sunacağını açıklamıştı.

Zoom Ücretsiz Sürümü Uçtan Uca Şifreleme Özelliği Alacak
18.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:00

Zoom, geçtiğimiz haftalarda yalnızca ücretli sürüme uçtan uca şifreleme desteği sunacağını açıklamıştı. Bu kararının ardından yoğun tepki ile karşılaşan Zoom, ücretsiz sürümde de uçtan uca şifreleme sunacak.

Zoom Uçtan Uca Şifreleme Desteğini Bütün Kullanıcılara Sunacak

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte birçok şirket, evden çalışma sistemine geçmişti. Bununla birlikte video konferans uygulaması Zoom oldukça popüler hale geldi. Kolay kullanıma sahip olan Zoom, salgın döneminde hem video konferans yolu ile toplantıların gerçekleşmesine hem eğitim amaçlı kullanılmasına hem de insanların sevdikleri ile görüntülü olarak iletişim kurabilmesine olanak sağladı.

Popüler video konferans uygulaması Zoom, güvenlik açıkları ile sık sık adından söz ettirdi. Zoom'a güvenlik açıkları nedeniyle dava bile açılmıştı. Zoom, her ne kadar güvenlik açığı ile adından söz ettirse de kullanıcı sayısında %50 artış yaşayarak 300 milyon kullanıcıya ulaştı.

Zoom'un CEO'su Eric Yuan, geçtiğimiz haftalarda uygulamayı kötü amaçlı kullananların olabileceğini neden göstererek yalnızca ücretli sürüm için uçtan uca şifreleme özelliği sunacağını açıklamıştı. Kısa süre içerisinde tepkilerin odağı haline gelen Zoom, bu kararını değiştirerek tüm kullanıcılara uçtan uca şifreleme sunacağını belirtti. Uçtan uca şifreleme özelliğinin temmuz ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Temmuz ayında bütün kullanıcılar için sunulması beklenen uçtan uca şifreleme özelliği otomatik olarak aktif olmayacak. Kullanıcıların uygulamanın ayarlar sayfası üzerinden manuel olarak aktif etmesi gerekecek.

Kaynak: Tamindir

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