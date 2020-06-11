Zoom, Tienanmın olaylarını anan Çinli aktivist grubun hesabını askıya aldı
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Zoom, Tienanmın olaylarını anan Çinli aktivist grubun hesabını askıya aldı

ABD merkezli video konferans şirketi Zoom, 1989'da Çin'in başkenti Pekin'de yaşanan Tienanmın olaylarını anan bir Çinli aktivist grubun hesabını "yerel kanunlara uymadıkları" gerekçesiyle askıya aldı.

Zoom, Tienanmın olaylarını anan Çinli aktivist grubun hesabını askıya aldı
11.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:54

ABD merkezli video konferans şirketi Zoom, 1989'da Çin'in başkenti Pekin'de yaşanan Tienanmın olaylarını anan bir Çinli aktivist grubun hesabını "yerel kanunlara uymadıkları" gerekçesiyle askıya aldı.

BBC'nin haberine göre, ABD'de Çinli aktivistlerden oluşan The Humanitarian China adlı grup, Zoom üzerinden, yaklaşık 250 kişinin de Çin'den katıldığı bir etkinlik düzenleyerek, 1989'da yaşanan Tienanmın olaylarını andı.

Aktivist grup, anma etkinliğinin ardından birkaç gün sonra Zoom'daki hesabının kapatıldığını duyurdu. Bunun ardından video konferans şirketi Zoom'dan yapılan açıklamada, "Farklı ülkeleri kapsayan bir toplantı yapıldığında, bu ülkelerin katılımcılarının yerel kanunlara saygı duyması gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu hesap daha sonra tekrar aktive edilirken, grubun lideri Cou Fıngsuo, yaptığı açıklamada, "Bunu (etkinliği) gizli tutmalıydık. Bu tür bir sansür için hazırlıklı olmalıydık." değerlendirmesinde bulundu.

Humanitairian China 31 Mayıs'ta 1989 Tienanmın olaylarının 31'inci yıl dönümünü anmak amacıyla video konferans toplantısı yapmıştı. 250 kişinin telekonferans yoluyla katıldığı etkinliği 4 binden fazla kişi canlı olarak izlemişti.

Çin'deki kanunlara göre Tienanmın olaylarını anmak yasak.

1989'daki olaylar

Çin'de 1989 yılının nisan ayından başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Diğer yandan, olayların ardından çok sayıda devlet ve parti yetkilisi gözaltına alınmış ya da ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

Çin'in halen uluslararası toplum tarafından kınanmasına sebep olan olaylarda, 1978 yılındaki dışa açılımdan sonra uygulanan ekonomik reformların tetiklediği işsizlik, Çin Komünist Partisinin tutumu ve siyasi bozulma gibi nedenlerin etken olduğu kaydediliyor.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiği kararına vararak 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

Çin'in yakın tarihinde geniş yankı uyandıran "Tienanmın olayları", ülkedeki yeni nesil başta olmak üzere halk tarafından halen tam olarak bilinmiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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