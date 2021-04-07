Zoom, Rus devlet şirketlerine hizmetlerinin kullanımını yasakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zoom, Rus devlet şirketlerine hizmetlerinin kullanımını yasakladı

Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Zoom, Rus devlet şirketlerine hizmetlerinin kullanımını yasakladı

Video konferans platformu Zoom, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki (BDT) devlet kurumları ve kısmen devlete ait şirketlere hizmet satışını yasakladı.

Rusya'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Türklerin kendi meselesidir, Montrö'nün yükümlülüğünü kaldırmaz
Rusya'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Türklerin kendi meselesidir, Montrö'nün yükümlülüğünü kaldırmaz
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti

Video konferans platformu Zoom, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki (BDT) devlet kurumları ve kısmen devlete ait şirketlere hizmet satışını yasakladı.

Rus Kommersant gazetesinin, Zoom'un Rusya ve BDT'deki distribütörü RightConf şirketine dayandırdığı haberine göre, Zoom söz konusu ülkelerdeki devlet kurumları ve kısmen devlete ait kuruluşlar için satış lisanslarını geri çekti.

Söz konusu yasak nedeniyle Rusya'da özellikle eğitim sektörünün etkileneceği yorumuna yer verilen haberde, Zoom'un kararının arkasında ABD'nin yaptırımlarına yönelik endişelerin bulunduğu kaydedildi.

Rus mevzuatına uyum zorluklarının da şirketin kararında etkili olduğunun ifade edildiği haberde, Zoom'un Rusya ve BDT'deki kamu sektörü için ayrıca bir video konferans programı geliştirmesinin de ihtimal dahilinde olduğuna işaret edildi.

Rusya Federasyonu Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanı Maksut Şadayev, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya tarafından Zoom'a alternatif olarak geliştirilen programın 2022'de hazır olacağını öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Ahmet Kural Acun Ilıcalı
Spor Diego Can Bartu Cenk Tosun Yılmaz Vural Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zoom, Rus devlet şirketlerine hizmetlerinin kullanımını yasakladı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:15:49. #1.16#
title