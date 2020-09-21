Zoom: Microsoft, Meet Now özelliğiyle video konferans uygulamasına rakip olmayı hedefliyor
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BBC

Zoom: Microsoft, Meet Now özelliğiyle video konferans uygulamasına rakip olmayı hedefliyor

Microsoft, yeni Windows 10 sürümlerinde yer alacak Meet Now özelliği ile popüler görüntülü konuşma uygulaması Zoom'a rakip olmayı hedefliyor.

Zoom: Microsoft, Meet Now özelliğiyle video konferans uygulamasına rakip olmayı hedefliyor
21.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:42

Microsoft, yeni Windows 10 sürümlerinde yer alacak Meet Now özelliği ile video konferans uygulaması Zoom'a rakip olmayı hedefliyor.

Meet Now sayesinde Windows kullanıcıları masaüstlerinde bir görüşme için link yarattıktan sonra bu linki istedikleri kişilere göndererek görüşmeye katılmalarını sağlayabilecek.

Özelliği inceleyen teknoloji siteleri, Meet Now'ı kullanmak için herhangi bir hesap açmak gerekmediğini ve Microsoft'un yeni özelliğinin bu sayede yaygın bir şekilde kullanılabileceğini aktarıyor.

Windows cihazlarda bugüne kadar bir Microsoft ürünüyle görüntülü görüşme yapmak isteyenlerin Skype veya Microsoft Teams hesabı açması gerekiyordu.

Microsoft bu zorunluluğu ortadan kaldırarak daha fazla kişinin Microsoft ürünleri üzerinden görüşme yapmasını hedefliyor.

Henüz şirket içinde deneme aşamasında olan bu özelliğin 20211 numaralı geliştirici sürümünde kullanıma açılması bekleniyordu.

Fakat bu sürümün piyasaya çıkışı, sürümdeki bazı sorunlar nedeniyle ertelendi.

Microsoft da Meet Now'ın ne zaman kullanıma geçeceğiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

BBC
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