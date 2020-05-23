Zoom Konferansında Oğlu Tarafından Bıçaklandı
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Zoom Konferansında Oğlu Tarafından Bıçaklandı

Geçtiğimiz günlerde bir adam Zoom konferansında oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Zoom Konferansında Oğlu Tarafından Bıçaklandı
23.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:48

Geçtiğimiz günlerde bir adam Zoom konferansında oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yetkililer olayın tam olarak nasıl meydana geldiğini ve neden böyle bir şeyin yapıldığını henüz bilmiyor.

Yaşamını yitiren Dwight Powers'ın 32 yaşındaki oğlu Thomas Scullly-Powers, Zoom platformu üzerinden diğer insanlarla sohbet ediyordu. Tam bu esnada babasına saldıran ve onu bıçak darbeleriyle öldüren adam, pencereden hızlıca kaçtı. Zoom sohbeti içerisindeki diğer kişiler ise polise haber verdi.

Zoom konferansı kanlı bitti

Zoom toplantısı ile ilgili neredeyse hiçbir netlik yok. Katılımcıların neden orada yer aldığı ve konferansın amacı ile ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı.

Olayın çok daha ilginç bir tarafı var. Zoom konferansı'na katılan kişiler adamın tam olarak nerede yaşadığını bilmiyordu. Bu nedenle, rastgele bir toplantı olduğu düşünülüyor. Olayın aydınlatılması diğer vakalara göre biraz daha zor diyebiliriz.

Zanlı babasını öldürürken diğerlerinin polisi aramasına rağmen işler oldukça zordu. Adamın nerede yaşadığı bilinmediği için polis hızlıca müdahale edemedi. Bu durum babasının yaralanmasından sonra hayatını kaybetmesini hızlandırdı. Şimdilerde uygulama yeniden tartışmaya açıldı. Sizce bu tür görüntülü görüşme uygulamaları güvenli mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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