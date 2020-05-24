Zoom görüşmenize keçi, lama ya da alpakanın katılmasını ister miydiniz?
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BBC

Zoom görüşmenize keçi, lama ya da alpakanın katılmasını ister miydiniz?

Hayvanlar, sanal ortamda Zoom'daki görüntülü aramalara katılmaya başladılar.

Zoom görüşmenize keçi, lama ya da alpakanın katılmasını ister miydiniz?
24.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:45

İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Cronkshaw Fold çiftliğindeki keçiler bugünlerde hiç olmadıkları kadar meşguller.

Son haftalarda Berlin'deki çılgın bir partiye, Yeni Zelanda'daki bir doğum günü kutlamasına katıldılar. Hatta bir tanesi, her Pazar kilise ayinine gidiyor - tabii ki hepsi sanal.

Onlar, iş toplantılarında gerginliği yatıştırmak, partilerde insanları şaşırtmak ya da doğum gününü kutlayan bir çocuğu güldürmek için olsun, Zoom'daki görüntülü aramalara katılan hayvanlardan sadece birkaçı.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan çiftçi Dot McCarthy, "Doğrusunu söylemek gerekirse şaka olarak başladı. Daha sonra mesaj yağmuruna tutulduk" diyor.

Hayvanlar, günde 100 kadar görüşmeye katılabiliyorlar. 10 dakikalık görünüm için ödenmesi gereken ücret ise 5 sterlin.

'Gerçeklerden kaçmak istiyorlar'

Dot McCarthy, "Bütün gün telefondayım ve insanlar gülme krizi geçiriyor çünkü iş toplantısına bir keçi sokuyorlar ve müdürleri bunu fark etmiyor" diye konuşuyor ve ekliyor:

"Çok gülünç, tamamen gerçeklerden kaçmak istiyorlar. Şu an insanlar tamamen gerçeküstü şeyler peşindeler, böylece geri kalan her şeyi unutabilecekler."





ABD'deki Sweet Farm isimli çiftlikteki lamalar Zoom'daki görüntülü toplantıya katılabiliyorlar.

İskoçya'da Alison Johnson ise koronavirüs zamanında gelirlerini artırmak için alpaka partisi veriyor.

Görüşme, kaotik bir görüntülü aile görüşmesi gibi. Yeni anne Emily, iki günlük Ethan'ı sesiyle sakinleştirmeye çalışıyor. En iyi arkadaşlar Joseph ve Owen kamera önünde oynamadan önce tartışıyor. İnatçı Reginald kameraya sert sert bakıyor.

Bowbridge Alpacas'ı eşiyle birlikte işleten Johnson, "Erkekler dişilere kıyasla kendilerine daha çok güveniyor. Siz bir alpakadan bahsederken bir diğeri gelip kadraja girebiliyor. Ama hepsi çok arkadaş canlısı. Hepsinin kendi kişiliği var" diyor.

Johnson, her Zoom partisinde alpakaları tanıtıyor ve her birinin kişiliğinden bahsediyor. Onların çiftleşmelerinden yünlerini kırkmaya kadar birbirinden ilginç bilgiler paylaşıyor.

Çiftlik farklı Zoom paketleri satıyor, 39 alpakadan birini evlat edinme, hediye ya da tebrik kartı hatta yün satın alma gibi imkanlar sunuyor.

Normalde çoğunlukla yün satmadan para kazanan çiftlik için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiş.

Johnson, "Hayvanları beslemeye devam etmek lazım ve veteriner faturaları oluşmaya devam ediyor" diyor ve ekliyor:

"Her şey normale döndüğünde de bunu devam ettirme kararı aldık."

BBC

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