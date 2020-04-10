Zoom, Facebook'un Eski Güvenlik Şefini İşe Aldı Görüntülü görüşmeyi mümkün kılan Zoom uygulaması, Corona virüsü salgınının tüm dünyayı ele geçirmesinden sonra, kullanıcı sayısında ciddi bir artış yaşayarak sık sık gündeme gelmeye başladı.

Görüntülü görüşmeyi mümkün kılan Zoom uygulaması, Corona virüsü salgınının tüm dünyayı ele geçirmesinden sonra, kullanıcı sayısında ciddi bir artış yaşayarak sık sık gündeme gelmeye başladı. Uygulama ile ilgili en çok konuşulan konular arasında güvenlik açıkları yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir hissedarı tarafından, güvenlik açıklarını gizlediği gerekçesiyle dava edilen Zoom şirketi, Google'ın kurumsal bilgisayarlarda Zoom uygulamasının kullanımını yasaklayacağını açıklamasının ardından, Facebook'un eski güvenlik şefi Alex Stamos'u işe aldı. Zoom, bu atılımıyla güvenlik açıklarını kapatmayı ve uygulamanın güvenlik seviyesini geliştirmeyi hedefliyor.

Zoom Kullanımı Pekçok Yerde Yasaklanıyor

Güvenlik açıkları nedeniyle Zoom uygulaması pek çok özel şirket tarafından çalışanları için yasaklanırken, bazı hükümetlerde Zoom uygulamasının kullanımını kısıtladılar. Uygulamayı kısıtlayan hükümetlerin başında Tayvan ve Almanya gelirken, uygulamanın kullanımını yasaklayan şirketler arasında Elon Musk tarafından kurulan SpaceX'de yer alıyor. Son olarak Google firmasının, kurumsal bilgisayarlarda Zoom uygulamasının kullanımını yasaklayacağını açıklaması üzerine harekete geçen Zoom şirketi, Facebook eski güvenlik şefini işe alarak, kısa sürede güvenlik açıkları nedeniyle zedelenen şirket imajını düzeltmeyi hedefliyor.