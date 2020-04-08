Zoom'a Güvenlik Açıklarını Gizlediği Gerekçesiyle Dava Açıldı Bulut bilişim sistemlerini kullanarak çevirim içi görüntülü görüşme, konferans uygulaması olan Zoom, uygulamada bulunan güvenlik açıklarını gizlediği gerekçesiyle bir hissedarı tarafından dava edildi.

Bulut bilişim sistemlerini kullanarak çevirim içi görüntülü görüşme, konferans uygulaması olan Zoom, uygulamada bulunan güvenlik açıklarını gizlediği gerekçesiyle bir hissedarı tarafından dava edildi. Zoom hissedarı Michael Drieu, güvenlik açıklarının saklandığı gerekçesiyle, San Francisco federal mahkemesine şikayette bulundu. Drieu, güvenlik açıklarının saklanmasının şirketin hisse fiyatlarını etkilediğini belirtti. Drieu, şikayetine çağrıların uçtan uca şifrelenmediğini de ekledi. Corona virüsü salgını sonrasında, kullanım oranında ciddi bir artış meydana gelen Zoom uygulaması için çok sayıda güvenlik açığı bulunduğu iddiası vardı. Kullanıcı verilerinin şifreleme yöntemlerinde güvenlik açığı olduğu belirtilmiş ve verilerin 3. şahıslarla paylaşılmış olabileceği söylenmişti. İddiaların üzerine kullanıcılarından özür dileyen Zoom CEO'su Eric Yuan, güvenlik açıklarının giderilmesi için çalışıldığını belirtmişti.

Zoom Güvenlik Açıklarını Gizledi mi?

İçlerinde SpaceX ve Tayvan hükümetinin de bulunduğu pek çok kuruluş çalışanlarına Zoom uygulamasının kullanımını yasakladı. Corona virüsü salgını nedeniyle kullanıcı sayısında ciddi bir artış yakalayan Zoom uygulamasının Mart ayı sonuna doğru hisse değerinde yükselme gözlenmişti. Ancak güvenlik açıklarının ortaya çıkmasıyla birlikte, hisselerde %28 oranında düşüş gözlendi. Zoom kurucu ve CEO'su Eric Yuan, uygulamanın güvenlik konusunda açıklarının olduğunu kabul ettiklerini ve raporlanan her güvenlik açığının düzeltilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti. Yuan, şirket hissedarı Michael Drieu tarafından açılan dava ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.