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Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Haberler | Güncel

Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler ZONGULDAK - Zonguldak'ta yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi üzerine hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Merkez'e bağlı Gaca mevkiine akın etti.

ZONGULDAK (İHA) - Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi üzerine hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Merkez'e bağlı Gaca mevkiine akın etti.

Zonguldak'ta yüksek kesimlerde etkili olurken hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Merkez'e bağlı Gaca mevkiine akın etti. Gacaya gelen bazı vatandaşlar karın tadını sucuk ekmek yaparak geçirirken, bazı vatandaşlar ise araçları ile Off Road yaptı. Off Roadcıların tehlikeli hareketleri zaman zaman yüreklere ağızlara getirdi.

Hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirmek için Gaca'ya geldiklerini ifade eden Emrah Ar, "Bir hafta sonumuz var zaten ben madende çalışıyorum. Buraya geldik zaten çok kalabalık. Vatandaşlar ailesiyle arkadaşlarıyla hafta sonunu değerlendirmek için kışın Gaca'yı tercih ediyor. Ateşimizi yaktık, sucuk ekmek yapacağız. Semaverde çayımızı demleyeceğiz" dedi.

Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler

Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler

Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler

Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler

Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler

Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler

Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler

Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler

Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler

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İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Son Dakika Haberleri
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Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler ZONGULDAK - Zonguldak'ta yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi üzerine hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Merkez'e bağlı Gaca mevkiine akın etti.

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