Zonguldaklılar yaklaşık 2 ay sonra hafta sonu sokağa çıktı
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Zonguldaklılar yaklaşık 2 ay sonra hafta sonu sokağa çıktı

ZONGULDAK'ta, yaklaşık 2 ay sonra hafta sonu dışarı çıkan vatandaşlar, güzel havada keyifli vakit geçirdi.

Zonguldaklılar yaklaşık 2 ay sonra hafta sonu sokağa çıktı
06.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:22

ZONGULDAK'ta, yaklaşık 2 ay sonra hafta sonu dışarı çıkan vatandaşlar, güzel havada keyifli vakit geçirdi. 

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte Zonguldaklılar, yaklaşık 2 ay sonra ilk defa hafta sonu dışarı çıktı. Derecelerin 28 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı. Güneşten bunalan vatandaşlar ise ağaçların altlarındaki banklarda, maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına göre oturarak serinledi.

Hafta sonu sahilde yürüyüş yapan Yusuf Gülay (55), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçmiştir. Vatandaş olarak biz bütün tedbirlere uyarak sosyal mesafe ve maskelerimizi takarak rahat bir şekilde hafta sonunu geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Aldığı kararlarla dünyada örnek bir lider oldu. Allah başımızdan eksik etmesin, uzun ömürler diliyorum" dedi.

Sahilde arkadaşıyla buluşarak hasret gideren Salih Erol (59) da, "Evden geldik dolaşmaya. Çok iyi oldu kısıtlamanın kalkması. Millet rahatladı en azından" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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