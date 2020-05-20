Zonguldaklılar sokağa çıkma rekoru kırdı
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Zonguldaklılar sokağa çıkma rekoru kırdı

Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar adeta sokağa çıkma rekoru kırdı.

Zonguldaklılar sokağa çıkma rekoru kırdı
20.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:43

Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar adeta sokağa çıkma rekoru kırdı. 0-14 yaş arası çocuklar da sokağa çıkma iznini kullandı. Bayram alışverişi yapmak isteyenler de adeta sokaklara akın etti.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle sona erdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Ramazan Bayramı hazırlığı için de alışveriş yapmak isteyenler sokağa çıkma rekoru kırdı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'nde sosyal mesafe kuralları da yer yer hiçe sayıldı. Banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Market, kasap ve kıyafet ihtiyaçları için alışverişe çıkan vatandaşlar caddelerde yoğun kalabalıklar oluşturdu.

Hafta sonu adeta hayalet şehre bürünen Zonguldak'ta bugün yaşanan manzaralar ise yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelede adeta ürküttü. Kozlu ve Kilimli ilçelerinden girişlerde yer yer kilometreleri bulan uzun araç kuyrukları oluştu.

0-14 yaş arası çocuklar da bugün sokağa çıkma iznini kullandı. Sahillere ve parklara akın eden minikler güzel hava ile özgürlüğün tadını çıkarttı. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Zonguldak'ta bazı vatandaşlar gölgelerde dinlenmeyi tercih etti. Emniyet ekiplerinin 0-14 yaş arası çocukların sokakta özgürce dolaşması için büyüklerin caddeleri terk etmesi yönünde uyarıları ise dikkate alınmadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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