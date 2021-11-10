Zonguldaklılar 'Ata'sını andı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldaklılar 'Ata'sını andı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
Zonguldaklılar 'Ata'sını andı

ZONGULDAK'ta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te hayat adeta durdu.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te hayat adeta durdu.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde, valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Alay Komutanı Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde kentte hayat adeta durdu. Cadde ve sokaklarda yürüyenler, saygı duruşunda bulundu. Seyir halinde olanlar da araçlarından inerek Atatürk'e olan saygılarını gösterdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.


Zonguldaklılar 'Ata'sını andı

Zonguldaklılar 'Ata'sını andı

Zonguldaklılar 'Ata'sını andı

Zonguldaklılar 'Ata'sını andı

Zonguldaklılar 'Ata'sını andı

Zonguldaklılar 'Ata'sını andı

Zonguldaklılar 'Ata'sını andı

Zonguldaklılar 'Ata'sını andı

Zonguldaklılar 'Ata'sını andı

Zonguldaklılar 'Ata'sını andı

Zonguldaklılar 'Ata'sını andı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş

Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş

 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title