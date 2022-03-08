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Zonguldaklı yönetmen komedi filmi çekecek

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Zonguldaklı yönetmen komedi filmi çekecek

Zonguldak'ta ünlü yönetmen Kemal Danacı Zonguldak'ta komedi filmi çekecek.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta ünlü yönetmen Kemal Danacı Zonguldak'ta komedi filmi çekecek.

Zonguldaklı yönetmen Kemal Danacı korku filmlerinin ardından bu seferde birçok tanınmış sanatçının da rol alacağı komedi filmi çekecek.

Son olarak Ehrimen ve Kanlı Yol filminin yapımcılığını yapan Uğur Karakuzu yeni filmin yönetmen koltuğunda Zonguldaklı başarılı yönetmen Kemal Danacı yer alacak. Zonguldak'ta çekimleri gerçekleştirilecek komedi filminin içeriği hakkında kısa bilgi veren Yapımcı - senarist Uğur Karakuzu, "Filmi Zonguldak'ta çekmeyi planlıyoruz. Yönetmen koltuğunda yine Zonguldaklı Yönetmen Kemal Danacı olacak. Aile komedisi olacak filmin oyuncu kadrosunda ülkemizin sevilen ve tanınmış oyuncular bulunuyor. 2022 yılına damga vuracak komedi filmi izleyiciler tarafından büyük ilgi göreceğine inanıyorum" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldaklı yönetmen komedi filmi çekecek

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Zonguldak, Yönetmen, Magazin, Haberler

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