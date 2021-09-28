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Zonguldaklı Yönetmen Danacı'dan korku filmi

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Zonguldaklı Yönetmen Danacı'dan korku filmi

Zonguldaklı Yönetmen Kemal Danacı 400 yıllık değirmende korku filmi çekimi gerçekleştirdi.

Zonguldaklı Yönetmen Kemal Danacı 400 yıllık değirmende korku filmi çekimi gerçekleştirdi.

Zonguldaklı Yönetmen Kemal Danacı Çaycuma İlçesi Kışla Köyünde bulunan tarihi değirmende "Kara Neme: Gelin Deresi" adlı korku filminin çekimlerinin Çaycuma ayağı sona ererken, filmin yönetmen koltuğunda bulunan Kemal Danacı ve görüntü Yönetmenliğini üstlenen Onur Özcan tarafından hayata geçirilen korku filminde yerli ve yabancı 20 oyuncu rol aldı. Yaklaşık çekimleri 10 gün süren filmin konusu ise şöyle:

"Semih hafta sonu tatili için karısı Burcu'ya sürpriz bir kamp hazırlar. Ayhan ve Merveyi de kampa davet ederler. Kamp yerinde odun toplamak için ayrılan Ayhan gece yarısı esrarengiz bir şekilde kaybolur. Ayhan'ı aramaya başlayan arkadaşları bir müddet sonra kamp alanına yakın Gelin Deresinin yanında bulunan tarihi değirmene gelirler. Burada korkunç ve vahşet dolu bir ayine şahit olurlar."

Çaycuma Belediyesinin sponsorluğunu üslendiği film 21 Ocak 2022 tarihinde sinema sevenlerle buluşacak. - ZONGULDAK

Zonguldaklı Yönetmen Danacı'dan korku filmi

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