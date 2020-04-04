Zonguldaklı müzisyenlerden "Bizde varız" videosu
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Zonguldak

Zonguldaklı müzisyenlerden "Bizde varız" videosu

Zonguldaklı müzisyenlerden "Bizde varız" videosu Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası eğlence mekanlarında çalışan müzisyenlerde bu durumdan oldukça etkilendi.

04.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:22
Zonguldaklı müzisyenlerden 'Bizde varız' videosu

Zonguldaklı müzisyenlerden "Bizde varız" videosu

ZONGULDAK - Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası eğlence mekanlarında çalışan müzisyenlerde bu durumdan oldukça etkilendi. Durumdan etkilenen Zonguldaklı müzisyenler video yayımlayarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Korona virüs nedeniyle kapatılan eğlence mekanlarında günlük çalışan müzisyenler bu durumdan oldukça etkilendi. Zonguldaklı müzisyenler sosyal medya üzerinden bir video yayımlayarak seslerini ilgili yetkililere duyurmaya çalıştı. Müzisyenler ve eğlence mekanı çalışanları devletin almış olduğu kararlar doğrultusunda geçimlerini sağlayamadıklarını belirterek yetkililerden destek istedi. Zonguldaklı müzisyenler "Biz de varız" adı altında paylaştıkları video ile sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Zonguldaklı müzisyenlerden 'Bizde varız' videosu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Zonguldaklı müzisyenlerden "Bizde varız" videosu
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