Zonguldaklı genç girişimci nano teknolojik dezenfeksiyon tüneli üretmeye başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Zonguldaklı genç girişimci nano teknolojik dezenfeksiyon tüneli üretmeye başladı - Haberler
Zonguldak, Türkoğlu, Alaplı, Genç, Güncel, Haber

Zonguldaklı genç girişimci nano teknolojik dezenfeksiyon tüneli üretmeye başladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Tolga Türkoğlu, iş yerindeki çalışanlarını korona virüsten korumak için tasarladığı dezenfeksiyon tüneline talep gelince seri şekilde üretmeye başladı.

23.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:00
Zonguldaklı genç girişimci nano teknolojik dezenfeksiyon tüneli üretmeye başladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Tolga Türkoğlu, iş yerindeki çalışanlarını korona virüsten korumak için tasarladığı dezenfeksiyon tüneline talep gelince seri şekilde üretmeye başladı. Türkoğlu, virüsün yayılma hızını düşürmek için otobüs durakları, pazar yerleri, hastaneler, oteller ve tüm iş yerleri için nano teknolojik otomatik dezenfeksiyon sisteminin uygulanabileceğini söyledi.

Alaplı TSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Tolga Türkoğlu, iş yerindeki çalışanlarını korona virüsten korumak için dezenfeksiyon tüneli tasarladı. Tüneli gören başka fabrika ve iş yerlerinin yöneticileri de talepte bulununca Türkoğlu "XR Dezenfeksiyon Tüneli" adını verdiği kabini mühendislerle birlikte ARGE çalışmaları yaparak geliştirdi ve seri şekilde üretmeye başladı. Dezenfeksiyon tünelinin 50 litre dezenfeksiyon sıvısı tankı ile bin kişiyi dezenfekte edebildiğini dile getiren Türkoğlu çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Önce firmamız bünyesindeki çalışanlarımızı korona virüs belasından korumak için böyle bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde mühendislerimizle birlikte ARGE çalışmalarımızı tamamladık. Dezenfeksiyon tünelimizin özellikleri, saniye ayarlı, tamamen otomatik. Oto kontrollü bir şekilde sistem vücut dezenfeksiyonu yapmakta. Biz tam otomatik dezenfeksiyon sistemlerinin model çalışmalarını da bitirdik. El, ayak ve vücut dezenfeksiyonu sistemlerimizle ilgili çalışmalarımız hali hazırda devam ediyor. Seri üretime de başladık. Yoğun talep üzerine gayretle çalışıyoruz. Nano, ultra viyole ışıklı sistemlerimiz mevcut. Aynı zamanda dezenfeksiyonun yüzey testlerini yapıp hizmete sunduk. Gelen yoğun talepler doğrultusunda seri imalatı devam ettiriyoruz. Yaptığımız yüzey testlerinde vücudun yüzde 99'unu dezenfekte ettiğini ve korona virüsün dezenfekte edilme süresi 40 saniye. Biz bunun çalışmalarını buradaki pulverizasyon sistemimizde yaptık. Virüsün tutunmasını engelleyip vücudumuzu dezenfekte ediyoruz."

Türk mühendisleri ve girişimcilerinin destek verildiğinde her türlü cihazı üretme bilgi ve becerisine sahip olduğunu bir kez daha kanıtladıklarını dile getiren Türkoğlu, bu dezenfeksiyon tünelinin yanı sıra, el, ayak, büyük ya da küçük her türlü araç içi gibi otomatik dezenfeksiyon sistemleri modellerin çalışmalarını da tamamlayıp üretmeye hazır olduklarını söyledi. Türkoğlu, virüsün yayılma hızını düşürmek için bu sistemi otobüs durakları, semt pazarları, sağlık kurumları resmi daireler, fabrikalar, şehir meydanları, oteller gibi kalabalığın yoğun olduğu mekanlara da uyarlanıp 3 saniye gibi kısa bir sürede dezenfekte yapılabileceğini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Haberler
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Özel oturumda kürsüye çıkıp hükümete 16 maddelik çağrıda bulundu Haberler
Özel oturumda kürsüye çıkıp hükümete 16 maddelik çağrıda bulundu
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Muhammet Emin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Kibariye Ebru Şallı Deniz Seki
Spor Ali Koç Tamer Tuna Malcolm Thomas Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Zonguldaklı genç girişimci nano teknolojik dezenfeksiyon tüneli üretmeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 16:01:46. #1.14#
title