Zonguldaklı diyetisyen korona virüs hastalarının ardından öğrencileri de bilgilendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldaklı diyetisyen korona virüs hastalarının ardından öğrencileri de bilgilendirdi

Zonguldaklı diyetisyen korona virüs hastalarının ardından öğrencileri de bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta yaşayan 23 yaşındaki Diyetisyen Tuğçe Çetin, koronavirüs hastaları ve hastalığı yenmiş kişilere verdiği ücretsiz eğitimlerin ardından şimdi de lise son öğrencilerini bilgilendirmeye başladı.

Zonguldak'ta yaşayan 23 yaşındaki Diyetisyen Tuğçe Çetin, koronavirüs hastaları ve hastalığı yenmiş kişilere verdiği ücretsiz eğitimlerin ardından şimdi de lise son öğrencilerini bilgilendirmeye başladı.

Zonguldaklı diyetisyen Tuğçe Çetin, salgın sürecinin başlarında koronavirüs hastaları ve hastalığı yenmiş kişilere ücretsiz eğitim vermeye başlamıştı. Çetin sosyal sorumluluk Projesi kapsamında üniversite sınavına girecek öğrenciler için harekete geçti. Zonguldak Fen Lisesi konferans salonunda son sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Çetin, öğrencilere sınav öncesi beslenme düzenlerinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Sunum sonrası Tuğçe Çetin, öğrenci ve öğretmenlerin kilo, yağ ölçümleri ile kas oranlarını inceleyerek tavsiyelerde bulundu.

Programa ilişkin açıklama yapan Diyetisyen Çetin; "Pandemi süreci patlayınca ilk başta sosyal sorumluluk projemizi kovid hastalığı geçirmiş sağlık çalışanlarına beslenme danışmanlığı hizmeti vermeye başladık. Valimiz Mustafa Tutulmaz ve şu ani burada bulunmamızın sebebi İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un sayesinde buradayız. Öğrenciler pandemi döneminde eve tıkıldı ve şu an sağlıksız beslenme alışkanlıkları başladığı için hem bilgilendirme olsun hem de pandemi döneminde beslenme nasıl olmalı bunları konuşacağız. Şu an lise son sınıf öğrencilerimiz var sınava girecek. Sınav döneminde beslenmenin nasıl olmasıyla ilgili de bilgi vereceğiz." dedi. - ZONGULDAK

Zonguldaklı diyetisyen korona virüs hastalarının ardından öğrencileri de bilgilendirdi
Zonguldaklı diyetisyen korona virüs hastalarının ardından öğrencileri de bilgilendirdi
Zonguldaklı diyetisyen korona virüs hastalarının ardından öğrencileri de bilgilendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ereğli Belediyesi çalışanları 4 bin 800 TL promosyon alacak
Ereğli Belediyesi çalışanları 4 bin 800 TL promosyon alacak
Belediye başkanının adına sahte hesap açıp dolandırıcılık yapmaya kalktılar
Belediye başkanının adına sahte hesap açıp dolandırıcılık yapmaya kalktılar
Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı virüse yenik düşen polis memurunun son görüntüleri
Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı virüse yenik düşen polis memurunun son görüntüleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Faik Öztrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zonguldaklı diyetisyen korona virüs hastalarının ardından öğrencileri de bilgilendirdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 17:45:54. #1.14#

title