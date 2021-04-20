Zonguldaklı diyetisyen korona virüs hastalarının ardından öğrencileri de bilgilendirdi

Zonguldak'ta yaşayan 23 yaşındaki Diyetisyen Tuğçe Çetin, koronavirüs hastaları ve hastalığı yenmiş kişilere verdiği ücretsiz eğitimlerin ardından şimdi de lise son öğrencilerini bilgilendirmeye başladı.

Zonguldak'ta yaşayan 23 yaşındaki Diyetisyen Tuğçe Çetin, koronavirüs hastaları ve hastalığı yenmiş kişilere verdiği ücretsiz eğitimlerin ardından şimdi de lise son öğrencilerini bilgilendirmeye başladı.

Zonguldaklı diyetisyen Tuğçe Çetin, salgın sürecinin başlarında koronavirüs hastaları ve hastalığı yenmiş kişilere ücretsiz eğitim vermeye başlamıştı. Çetin sosyal sorumluluk Projesi kapsamında üniversite sınavına girecek öğrenciler için harekete geçti. Zonguldak Fen Lisesi konferans salonunda son sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Çetin, öğrencilere sınav öncesi beslenme düzenlerinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Sunum sonrası Tuğçe Çetin, öğrenci ve öğretmenlerin kilo, yağ ölçümleri ile kas oranlarını inceleyerek tavsiyelerde bulundu.

Programa ilişkin açıklama yapan Diyetisyen Çetin; "Pandemi süreci patlayınca ilk başta sosyal sorumluluk projemizi kovid hastalığı geçirmiş sağlık çalışanlarına beslenme danışmanlığı hizmeti vermeye başladık. Valimiz Mustafa Tutulmaz ve şu ani burada bulunmamızın sebebi İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un sayesinde buradayız. Öğrenciler pandemi döneminde eve tıkıldı ve şu an sağlıksız beslenme alışkanlıkları başladığı için hem bilgilendirme olsun hem de pandemi döneminde beslenme nasıl olmalı bunları konuşacağız. Şu an lise son sınıf öğrencilerimiz var sınava girecek. Sınav döneminde beslenmenin nasıl olmasıyla ilgili de bilgi vereceğiz." dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı