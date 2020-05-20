Zonguldaklı çift, sağlıkçılar için 6 bin maske üretti
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Zonguldaklı çift, sağlıkçılar için 6 bin maske üretti

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde Canan (58) ve Orhan Çemberci (72) çifti, 2 aydır sağlıkçılar için cerrahi maske üretiyor.

Zonguldaklı çift, sağlıkçılar için 6 bin maske üretti
20.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:33

 

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde Canan (58) ve Orhan Çemberci (72) çifti, 2 aydır sağlıkçılar için cerrahi maske üretiyor. Çemberci çiftinin bugüne kadar diktikleri 6 bin maske, üniversite hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarına gönderildi.Kilimli'nin Merkez Mahallesi'nde oturan 4 çocuk ve 5 torun sahibi Canan Çemberci, sağlık personeli için cerrahi maske üretmek istediklerini okuduğu dönemde adı Kız Meslek Lisesi olan yıllar önce mezun olduğu Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bildirdi. Sağlık personeli için okullarında cerrahi maske üretimi yapan Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı Ergin Erenuluğ, çiftin talebini kabul etti. Canan Çemberci, eşi Orhan Çemberci'nin de yardımıyla okulun gönderdiği malzemelerle cerrahi maske üretimine başladı. Çemberci çifti, 2 ayda 6 bin maske üretti. Üretilen maskeler okul idarecilerince evden alındıktan sonra Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderiliyor. Hastanede sterilize edilen maskeler, ardından sağlık personeline dağıtılıyor.'SEVEREK DİKİYORUZ' Canan Çemberci, mezun olduğu okulla birlikte yıllar sonra sağlık personeli için maske üretmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Eşiyle birlikte büyük bir mutlulukla maske üretimini sürdürdüklerini ifade eden Canan Çemberci, "İbrahim Aleyhisselamın ateşini söndürmeye giden karınca misali, biz de elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Biz ateşe su taşıyoruz. Rabbim kabul etsin inşallah. Ben sabah kalktığımda ilk işim makinemin başına oturmak. Sabah evde, akşam ise kapı önlerine çıkıyoruz. Çok zevkle yapıyorum. Üşenmedik ve gücenmedik. Samimiyetle yapmaya devam ediyoruz. Dikiş dikmeyi okulda öğrendim. Eşim lastikleri kesiyor, diktiklerimi ayırır. İplerini temizler. Sayımını yapar. Ben dikici o temizleyici gibi çalışıyoruz." dedi.   Orhan Çemberci ise maske dikerek büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık personellerine destek olmaya çalıştıklarını anlatarak, "Eşim meslek lisesi mezunu. Dikiş makinemiz de var. Ben de yaşım gereği evden çıkamıyorum. Okulla irtibata geçtik. Bu zamanı değerlendirmek istedik. Onların gönderdikleri malzemelerle maske dikiyoruz. Yaklaşık 6 bin maske dikmişizdir. Herkes bir şeyler yapmaya çalışırken bizim boş durmamız mümkün değil. Böyle yardımcı olmaya çalıştık" diye konuştu.'EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'Üretimi tamamlanan maskeleri almaya gelen Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ergin Erenuluğ da Çemberci çiftine emekleri için teşekkür etti. Bu mücadelede onların da emeği olduğunu vurgulayan Erenuluğ, şöyle konuştu:  

"11 Mart itibariyle okul olarak üniversite hastanesi sağlık çalışanları için maske üretimine başladık. Günde yaklaşık 2 bin maske üretip sağlık çalışanlarımıza veriyoruz. Yeterli personelim olmayınca çevremizdeki paydaşlarımızda bize yardımı olmaya başladılar. Çiftimiz evde günde 150- 200 maske üreterek bize destek oluyorlar. Biz maskeleri hastaneye gönderiyoruz. Ben bu süreçte evde oturmakla kalmayıp bize destek olan büyüklerimizin ellerinden öper, saygı ve hürmetlerimi sunarım." 


Kaynak: DHA

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