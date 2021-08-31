Zonguldaklı balıkçılar yeni sezon öncesi dua etti
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Zonguldaklı balıkçılar yeni sezon öncesi dua etti

Zonguldaklı balıkçılar yeni sezon öncesi dua etti
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ermesine saatler kala balıkçı barınağında bereketli ve kazasız bir sezon dileğiyle dua etti.

ZONGULDAK'ta son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ermesine saatler kala balıkçı barınağında bereketli ve kazasız bir sezon dileğiyle dua etti. 

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla, 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacak balıkçılar, hazırlıklarını tamamladı. Kozlu Balıkçı Barınağı'nda yasağın kalkmasına sayılı saatler kala hareketlilik arttı. Ağlarını onaran ve teknelerinin bakımlarını yapan balıkçılar, yeni sezonda bol balık beklediklerini söyledi. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi, yeni sezon öncesi açılış töreni düzenledi. Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve balıkçılar katıldı. Dua edilmesiyle başlayan törende konuşan Vali Tutulmaz, tüm balıkçılara bereketli ve kazasız bir sezon geçirmelerini diledi. 

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan da yeni av sezonundan ümitli olduklarını belirterek, "Bu yıl havaların geç ısınması balık popülasyonunu etkiledi. Biyolojik gelişimini tamamlayamadığı için az olacağı söyleniyor hamsinin. Kıyı balıkçılığında bu yıl çinekop ve istavrit var. Palamut henüz kendini pek göstermedi. Olta balıkçılığında az olduğunu gördük. Hem küçük hem az. İnşallah bu yıl istavrit açısından zengin geçeceğini düşünüyoruz." dedi. 

Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz ve davetliler için balıkçı teknesiyle denizde gezi düzenlendi.


Zonguldaklı balıkçılar yeni sezon öncesi dua etti
Zonguldaklı balıkçılar yeni sezon öncesi dua etti
Zonguldaklı balıkçılar yeni sezon öncesi dua etti
Zonguldaklı balıkçılar yeni sezon öncesi dua etti
Zonguldaklı balıkçılar yeni sezon öncesi dua etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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