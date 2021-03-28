ZONGULDAK Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı
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ZONGULDAK Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldıZONGULDAK'ta bulunan şehirlerarası otobüs terminali, 3 gün süren heyelan nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

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Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı

ZONGULDAK'ta bulunan şehirlerarası otobüs terminali, 3 gün süren heyelan nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Kentte etkili olan yağmur nedeniyle geçen çarşamba günü, Zonguldak 100'üncü Yıl Belediye Terminali'nin üst kısmında heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, terminalin içine düştü. Heyelan sırasında terminalde bulunan yolcular büyük korku yaşarken, can ve mal kaybı meydana gelmedi. Terminal binasında ise maddi zarar oluştu. Heyelan olaylarının perşembe ve cuma günlerinde de devam etmesi üzerine Zonguldak Belediyesi, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından terminal binasını geçici olarak kapattı. Terminaldeki bilet gişelerinin kent merkezindeki bilet satış noktalarından hizmet vereceği, yolcu otobüslerinin ise terminal garajından yolcu indirme ve bindirmeye devam edeceği açıklandı.

Heyelan riskinin devam ettiğini belirten Terminal Müdürü Nazmi Çolban, "Şu anda heyelan tehlikesi nedeniyle can ve mal güvenliği için terminalin kapatma kararı aldık. Can ve mal güvenliği için belediyemizin aldığı karara uyuyoruz. Bilet satışları şehir merkezindeki yazıhanelerden yapılacak" dedi.

Kapatma kararını yerinde bulduğunu söyleyen iş yeri sahiplerinden Coşkun Çelebi ise, "Burada heyelan devam edebilir. Şu anda hayati tehlikemiz söz konusudur. Belediyenin göndermiş olduğu tebligat kararına uymak zorundayız" diye konuştu.

ZONGULDAK Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı
ZONGULDAK Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı
ZONGULDAK Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı
ZONGULDAK Zonguldak'ta otobüs terminali heyelan nedeniyle kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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