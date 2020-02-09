: Zonguldak zonguldak'ta kar sürücülere zor anlar yaşattı

09.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:07

Zonguldak'ta kar sürücülere zor anlar yaşattı

Zonguldak'ta aniden bastıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı saat 15.00 itibariyle Zonguldak-Ankara karayolunun Devrek kesiminde etkisini artırdı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yolcu otobüsleri aniden bastıran karda güçlükle ilerledi. Karayolları ekipleri, kar küreme araçlarıyla yolda temizleme çalışması başlattı. Bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarına çekerek kar yağışı altında fotoğraf çektirdi. Kar yağışının gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Ereğli ilçesi Deli Hakkı mevkiinde yolda meydana gelen buzlanma zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada 6 araç hasar görürken, trafik kilitlendi. Hasar gören araçların yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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