ZONGULDAK Yüzme yarışında sahibinin peşinden suya atlayan köpek ilgi odağı oldu

Yüzme yarışında sahibinin peşinden suya atlayan köpek ilgi odağı oldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışlarında yarışan sahibinin peşinden suya atlayan köpek yorulunca başka bir yarışmacının üzerine çıktı. Yarışmacı Mustafa Kemal Seyit'in, bir süre birlikte yüzdüğü köpeği ardından jet skideki görevlilere teslim etmesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışlarına kadın-erkek toplam 350 yarışmacı katıldı. 1500 ve 3000 metre olarak iki kategoride düzenlenen yarışmada, yarışmacı olan sahibinin suya atlamasının ardından Golden Retriever cinsi köpek de suya atladı. Diğer yarışmacıların arasında bir süre yüzen köpek, yorulunca yarışmacılardan Mustafa Kemal Seyit'in sırtına çıktı. Sırtında köpeği görünce kısa süreli panik yapan Seyit, bir süre köpekle birlikte yüzdü. Köpek ardından jet skideki görevliler tarafından alındı. Köpek ardından balıkçı teknesiyle karaya çıkartıldı. İzleyiciler ise o anları keyifle izledi.

Yarışma sonunda konuşan Mustafa Kemal Seyit, "Sırtımı bir şey çizince canım yandı. Arkama bakınca köpeği gördüm. Önce öpüştük. Sonra bir süre birlikte yüzdük." dedi. Mustafa Kemal Seyit, yarışın ardından bir araya geldiği köpeğe kazandığı madalyasını taktı. Köpeğin sahibi ise yarışın ardından başlangıç noktasına gelmeyince köpek diğer yakınları tarafından alındı.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de yüzme yarışına katıldı. Bu tür yarışmaların yüzme sporuna olan ilgiyi arttırdığını ifade eden Tüzmen, "Güzel bir yarış yaptık. Ayrıca daha Ereğli'yi hayatında ilk defa gören insanlar topluluğu var burada. Bunun için hem iç turizmi hem dış turizmi de çok iyi katkısı var. Yüzme sporcusu yetiştirmeye ve Türkiye'nin inşallah olimpiyat şampiyonlarını temellerini atmaya ancak böyle hareketler yardımcı olur." dedi.

Kaynak: DHA