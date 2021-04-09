ZONGULDAK - Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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ZONGULDAK - Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, özellikle Zonguldak-İstanbul kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

Kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken kapalı köy yolu bulunmuyor.

Bazı kişiler, nisanda yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ZONGULDAK - Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
ZONGULDAK - Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
ZONGULDAK - Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
ZONGULDAK - Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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