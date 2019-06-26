ZONGULDAK Yük asansöründe asılı kalan 1 kişi yaralandı

Yük asansöründe asılı kalan 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ta yük asansörünün düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Baştarla Mahallesi Akaryakıt Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; bir firmanın yük asansörü bilinmeyen bir nedenle devrildi. Asansörün üzerinde bulunan Hüseyin A., (40) yük asansörünün halatlarının birisinin üzerine gelmesi sonucu asılı kaldı. Yaralanan Hüseyin A., iş arkadaşları tarafından kurtarıldı. Hüseyin A., 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hüseyin A.?nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) -

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(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA