Zonguldak yolunda araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor

Zonguldak yolunda araçların zincirsiz geçişlerine izin verilmiyor.

Düzce'de kar etkili olurken bazı kesimlerde kar kalınlığı 50 santime ulaştı. D-655 yolu Düzce-Zonguldak yolunda kar ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekiplerinin yolda çalışma yapmasına rağmen kar yağışının tipi şeklinde olması kısa sürede yolun karla kaplanmasına ve buzlanmasına neden oldu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, D-655 yolunda zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Zincirsiz araçlar yol kenarında bekletilirken, jandarma ekipleri sürücülere uyarılarda bulundu.

OTOMOBİLİ İTTİKTEN SONRA ARKASINA BİNEREK İLERLEMESİNİ SAĞLADI

D-655 yolu üzerinde kar nedeniyle hareket edemeyen otomobil ise bir kişi tarafından önce itilerek kardan kurtarıldı. Aynı kişi otomobilin rahat ilerlemesi için bagaj kısmına yattı. Yolda bulunanlar ise otomobilin arkasındaki kişiye hayretle bakarken, otomobil bu sayede istenilen yere kadar çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ