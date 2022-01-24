ZONGULDAK - Yolları kapalı köyde rahatsızlanan kadın ambulansa iş makinesiyle taşındı - Haberler
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ZONGULDAK - Yolları kapalı köyde rahatsızlanan kadın ambulansa iş makinesiyle taşındı

AA - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan kadın, iş makinesiyle ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan kadın, iş makinesiyle ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Bakırlık köyü Işıklı Mahallesi'nde yaşayan Altun Demir'in (57) göğüs ağrısı şikayeti üzerine yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.

Yoğun kar nedeniyle ambulansın giremediği köy yoluna, UMKE ekipleri ulaşarak hastaya ilk müdahalede bulundu.

UMKE ekipleri eşliğinde ambulansa kadar iş makinesiyle taşınan hasta, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan KOAH hastası Muharrem Altuntaş (77) da ekiplerin yardımıyla evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

ZONGULDAK - Yolları kapalı köyde rahatsızlanan kadın ambulansa iş makinesiyle taşındı

ZONGULDAK - Yolları kapalı köyde rahatsızlanan kadın ambulansa iş makinesiyle taşındı

ZONGULDAK - Yolları kapalı köyde rahatsızlanan kadın ambulansa iş makinesiyle taşındı

AA - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Zonguldak, Ereğli, kar, Güncel, Haber

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