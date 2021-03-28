ZONGULDAK Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi
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ZONGULDAK Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Hanife Özen (61), metrelerce sürüklendi.

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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Hanife Özen (61), metrelerce sürüklendi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. İdris Nebizengin (66) yönetimindeki 67 ABE 616 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Özen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Özen yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Özen'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla alınan Özen, özel hastanede tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü İdris Nebizengin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden geçmekte olan Hanife Özen'e otomobilin çarpma anı yer alıyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi
ZONGULDAK Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi
ZONGULDAK Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi
ZONGULDAK Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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