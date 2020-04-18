Zonguldak, yasağın başlamasıyla sessizliğe büründü Zonguldak, yasağın başlamasıyla sessizliğe büründüZONGULDAK'ta, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı.

Zonguldak, yasağın başlamasıyla sessizliğe büründü

ZONGULDAK'ta, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı, saat 00.00 itibariyle başladı. Yasağa saatler kala boşalan sokaklar, yasakla birlikte tamamen sessizliğe büründü. Caddede sadece polis ekipleri kaldı. Zonguldak Belediyesi de anonsla, iki günlük sokağa çıkma yasağının başladığını duyurdu.

Kaynak: DHA