: Zonguldak yapımı tamamlanan okullarına dönmek istiyorlar

03.02.2020 18:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:16

Yapımı tamamlanan okullarına dönmek istiyorlar

ZONGULDAK'ta, 3 yıl önce yenisi yapılmak üzere yıkılan Gazi Ortaokulu'nun öğrencileri ve veliler, 'Okulumuzu istiyoruz' yazılı pankartlarla kendi okullarına dönmek için yürüyüş düzenledi. Başka okula taşınan öğrencilerin aileleri, yapımı tamamlanan okullarına dönmeyi beklerken, Mithatpaşa İlkokulu'nda eğitime devam edeceklerini öğrenince eylem yaptı.

Mithatpaşa Mahallesi İsmetpaşa Sokak'ta bulunan Gazi Ortaokulu, 3 yıl önce yerine yenisi yapılmak üzere yıkıldı. Öğrenciler, geçici olarak Mithatpaşa İlkokulu'na taşındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri, velilere, inşaat bitince öğrencilerin tekrar okullarına döneceğini açıkladı. Yapımı tamamlanan okullarına dönmeyi bekleyen öğrencilerin Mithatpaşa İlkokulu'nda eğitime devam etmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine veliler ve öğrenciler, alınan karara tepki gösterdi. Geçen hafta yürüyüş yaparak, Vali Erdoğan Bektaş ile görüşen öğrenci ve veliler, okullarına dönmek istediklerini belirtip, olumsuz yanıt aldı.

Eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemin ilk gününde veliler, çocuklarıyla birlikte 'Okulumuzu istiyoruz' pankartlarıyla eylem yaptı. Yapımı tamamlanan Gazi Ortaokulu'nun önünden yürüyüşe başlayan, yaklaşık 50 kişiden oluşan öğrenci ve veliler, Madenci Anıtı önünde basın açıklamasında bulundu. Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Sümer, sadece okullarına dönmek istediklerini söyledi. Okullarına dönmemeleri durumunda çocuklarının kalabalık sınıflarda eğitime devam etmek zorunda kalacağını anlatan Sümer, "Yeni yapılan Gazi Ortaokulu'nun 750 kişilik olduğu söylenerek, öğrenci sayısı az, diyorlar. Mithatpaşa İlkokulu'na geçici olarak taşınmadan önce 409 öğrencimiz vardı. Mithatpaşa'da yer olmadığı için sınıflarımızı kapattırdılar. Mithatpaşa İlkokulu'nun eski binası Gazi ilkokulu'na verilmek isteniyor. Okula bir bakılsın. İlkokul için mi yoksa ortaokul için mi müsaittir. Çocuklarımız küçük sıralar ve sınıflarda eğitim yaptı. Yeni okulun hayalini kurarak bu sıkıntılara katlandılar" dedi.

Basın açıklamasının ardından öğrenciler ve velileri, Gazipaşa Caddesi'ni takiben valilik binası önüne kadar yürüyüş yaptıktan sonra eylemlerine son verdi. Milli eğitim yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

Kaynak: DHA

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