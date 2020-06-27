ZONGULDAK Yanlış belgeyle sınava gelen genç kız stresli dakikalar yaşadı Yanlış belgeyle sınava gelen genç kız stresli dakikalar yaşadıZONGULDAK'ta yanlış sınav giriş belgesiyle sınava gelen öğrenci, okul idaresinin doğru sınav giriş belgesini çıkarmasıyla sınava alındı.

Yanlış belgeyle sınava gelen genç kız stresli dakikalar yaşadı

ZONGULDAK'ta yanlış sınav giriş belgesiyle sınava gelen öğrenci, okul idaresinin doğru sınav giriş belgesini çıkarmasıyla sınava alındı.

Zonguldak genelinde 36 okulda 9 bin 964 öğrenci, bin 238 görevli gözetiminde sınava girdi. Sınav öncesi, salonlar dezenfekte edildi. Öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyularak sınıflara alındı. Sınava, Fener İlkokulu'nda giren bir öğrenci ise yarın ki sınavın giriş belgesiyle okula geldi. Görevlilerin fark etmesiyle ortaya çıkan yanlış belge nedeniyle stresli dakikalar yaşayan genç kız, büyük panik yaşadı. Öğrenci mağdur olmaması için okul idaresinde sınav giriş belgesi çıkartılan genç kız, sınava alındı.

Kaynak: DHA