ZONGULDAK Yamaçtan düşen köpeği itfaiye kurtardı
Yamaçtan düşen köpeği itfaiye kurtardıZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yamaçtan aşağı düşerek mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
23.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:25
Yamaçtan düşen köpeği itfaiye kurtardı
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yamaçtan aşağı düşerek mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alaplı Yeni Siteler Mahallesi'nde bir köpeğin yamaçtan aşağı düşerek mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın merdiveniyle köpeğin bulunduğu yere ulaştı. Çalılıkların arasından kurtarılarak aşağıya indirilen köpek, itfaiye erlerinin yanından biran olsun ayrılmadı. İki gündür yamaçta mahsur kalan köpeğe, yiyecek verildi.
Kaynak: DHA