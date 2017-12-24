Zonguldak Yağış Sonrası Yol Çöktü, Okulun Girişi Kapandı

Yağış sonrası yol çöktü, okulun girişi kapandı (2) (Yeniden)



ZONGULDAK'ta, yağmur nedeniyle mahallelinin ulaşımını sağlayan yol çöktü. Kayan toprak, ortaokulun arka girişini kapatırken, mahalleye bir süre elektrik verilemedi.



Olay, gece saatlerinde, Yenimahalle'de bulunan Yurt Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ulaşımını sağlayan yolun bir kısmı, yağmurun etkisiyle çöktü. Kayan toprak, yolun alt tarafındaki TOKİ Yenimahalle Ortaokulu'na ait binanın bahçesini ve arka girişini kapattı. Heyelan nedeniyle mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Ulaşım ise alternatif yollardan sağlandı. Belediye görevlileri, bölgeye gelerek, incelemelerde bulunurken, heyelanın olduğu alan etrafında önlem alındı.



Mahallede oturan Hakkı Koç, heyelanın hafta sonu ve gece olmasının faciayı önlediğini belirterek, "Gece 23.00 sıralarında salonda oturuyordum. Bir ses geldi, sonra elektrik kesildi. Mahallenin gençleri, bizi uyardı. Bir de baktık ki yol göçmüş. İyi ki can kaybı olmadı. Geç saatte olması, faciayı önledi. Allah, bizleri korudu. Okul vaktinde olsaydı büyük bir facia olurdu. Buraya araçlar park ediliyordu. Onlar da gidebilirdi. Bu tehlikeyi gördük. Buranın böyle olacağı öncesinde belliydi; çünkü buranın su giderleri yoktu. Biz, burayı yapanlara göçme tehlikesi olduğunu söylüyorduk" dedi.



Yıldız Koç ise geceyi korku içinde geçirdiklerini anlatarak, "Müteahhit, bu yolu yaparken, yolun kayacağını söyledim. Bu gece çok korktuk. Gündüz olsaydı orada küçükler vardı. O minikler, hep bu girişte oynuyorlardı. Allah'ım korudu yine. Çok kötü. Bu, büyük bir heyelan" dedi.