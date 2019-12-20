Zonguldak voleybol gençlik, sezona hazır

20.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:12

Zonguldak Voleybol Gençlik Spor Kulübü, Kulüp Yöneticileri, antrenörleri ve kız voleybol takımıyla, 19 Aralık 2019 tarihinde sezon açılışını yaptı.



Kulüp Yönetimi, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'i ziyaret etmiş ve hedefleri hakkında bilgilendirmişti. Kulübün Kurucu Yönetimi şu isimlerden oluştu; Kulüp Başkanı Mustafa Gonca, Başkan Yardımcısı ve Antrenör Engin Kabak, Genel Kaptan ve Baş Antrenör Cahit Özçelik, Takım Sorumlusu Ömer Saraç, Kulüp Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Sinan Çetinbakış, Üyeler Ahmet Çanakçı ve Çetin Şentürk.



Fener Voleybol Antrenman Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren Voleybol Gençlik Kız Voleybol Takımı, ilk sezonda her kategoride şampiyonluk hedefliyor.



Kulüp Başkanı Mustafa Gonca, "Öncelikli olarak voleybol branşına ağırlık versek de amacımız diğer spor branşlarında da faaliyet göstermek. Kurulduğumuz ilk yıl voleybol ve boks branşlarında müsabakalara katılacağız. Voleybol Kız Takımlarımızı oluşturduk. Sporcularımızın başarı olacaklarına inancımız tam" dedi.



Kız Voleybol Takımı Antrenörü Engin Kabak ise, "Kulübümüzü yeni kurduk ancak kız voleybol takımlarımızı oluşturduk ve maçlara hazırlıyoruz. Altyapı çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Zonguldak Voleyboluna önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.



Zonguldak Voleybol Gençlik Kız Voleybol Takımı ilk maçında 22 Aralık Pazar günü Site Spor Salonu'nda Yıldız Kızlarda Zonguldak İdman Yurdu ile Saat: 11'de ilk karşılaşmasına çıkacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA