Zonguldak ve Sakarya'da yoğun sis etkili oluyor
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Zonguldak ve Sakarya'da yoğun sis etkili oluyor

Zonguldak ve Sakarya'da yoğun sis etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak ve Sakarya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Zonguldak ve Sakarya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde yoğunluğunu artıran sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler, yoğun sis yüzünden kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları için uyardı.

Hava sıcaklığının 11 derece olduğu kentte, sisin gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Sakarya'da da yüksek kesimlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Esentepe Kampüsü yolunda seyreden sürücüler, sis nedeniyle yavaş ilerledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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