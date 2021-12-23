ZONGULDAK/SAKARYA - Vatandaşlar karın keyfini çıkardı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak ve Sakarya'da vatandaşlar, kar yağışının etkili olduğu yerlerde kar topu oynadı, kızakla kaydı.

Zonguldak'ta iki gündür devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Bazı kent sakinleri, Ereğli-Zonguldak kara yolu Kandilli kavşağına giderek yağışın tadını çıkardı.

Kar topu oynayan, kızakla kayan ve yağışı fotoğraflayan vatandaşlar, bölgedeki sosyal tesislerde eğlendi.

Kar keyfi yapan vatandaşlardan Mustafa Özkan, gazetecilere, "Burada yöresel ürünler satan işletmeler ile güzel bir restoran var. Ateş yakıp çay içebiliyorsunuz. Çocuklarınız güvenle karda oynayabiliyor. Hem kent merkezine hem ilçeye yakın bir bölgede olduğu için vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Herkesin görmesi gereken güzel bir yer." dedi.

Ailesi ile doğum günü kutlayan Hüseyin Tatlıbaş da eğlendiklerini ifade etti.

Sakarya

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde iki gündür devam eden kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren Kocaali ilçe merkezinde de etkili olmaya başladı.

Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar ve çocuklar, dışarı çıkarak kar topu oynadı, keyifle zaman geçirdi.

Öte yandan, belediye ekipleri ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.