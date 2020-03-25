Zonguldak ve Karabük'te maske üretimi başladı Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske üretimine başlandı.

Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske üretimine başlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından 3D yazılım ile ömrü 10 seneyi bulan, dezenfekte edildiğinde de bozulmayan maske üretildi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, BİLSEM'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Ereğli Devlet Hastanesinin talebi doğrultusunda yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kod yazılımı tamamlandıktan sonra "pla filament" maddesi kullanılarak maske üretimi yapıldığını söyledi.

BİLSEM'in hastane yetkilileriyle istişare içinde maske üretimine başladığını anlatan Çorumluoğlu, "Dezenfekte edildiğinde bozulmayan maddeden maske üretildi. Bu süreç Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimliği kontrolünde ilerliyor. Maskelerin yapım süresi biraz uzun. Biri 2-2,5 saatte basılıyor. İşin zor kısmı programdır, bunu kodlamaktır. BİLSEM'de her odaya bir yazıcı koyulacak. Bu akşam 12 yazıcıyla maskeleri yazdıracağız." dedi.

BİLSEM Müdürü Serkan Çakır da 3 farklı çeşidi bulunan ve maliyeti 1 lira 50 kuruş olan maskenin üretimini hızlandırmak için çalışma sürdürdüklerini, kısa sürede sayıyı günlük 100'e ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Solunum cihazlarında kullanılan solunum pompa vanası üretimi gerçekleştirdiklerini, bu vananın hayati derecede önem taşıdığını dile getiren Çakır, "Solunum cihazlarında kullanılan bir alet var. İtalya bunu üretmek için çok uğraştı ve sonunda üretti. Birinin 11 bin dolar civarında olduğu belirtiliyor. Biz bu vanayı üretmek için gerekli yazılım kodunu sağladık ve üretimini gerçekleştirdik. Bu vana şu an test aşamasında. Ereğli Devlet Hastanesi ile sürekli görüşme halindeyiz. Denemesi yapılacak. Başarılı sonuç alınırsa seri üretimine geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çakır, ayrıca BİLSEM'in koronavirüsle mücadelede elinden gelen çabayı ortaya koyduğunu belirterek, "Lütfen evde kalın, biz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Karabük

Karabük'te de Safranbolu Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezinde (SAKEM) yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretimine başlandı.

Kovid-19 kapsamında çalışmalarına ara veren SAKEM, maske üretimi için yeniden faaliyete geçti.

Maske ihtiyacı olan hastanelere, eczanelere ve hizmet biriminde çalışan personele ücretsiz dağıtılacak maskelerden ilk etapta 8 bin adet üretilecek.

Kaynak: AA