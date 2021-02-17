Zonguldak ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 260 köy yolu kapandı
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Zonguldak ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 260 köy yolu kapandı

17.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:44
Zonguldak ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 260 köy yolu kapandı

Zonguldak ve Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle 260 köye ulaşım sağlanamıyor.

Zonguldak ve Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle 260 köye ulaşım sağlanamıyor.

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Alaplı'da 3, Ereğli'de 42, Kozlu'da 9, kent merkezinde 8, Çaycuma'da 22, Devrek'te 63, Gökçebey'de 17 ve Kilimli'de de 1 olmak üzere 165 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, 59 araçla kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de de etkili olan kar yağışı nedeniyle 278 köyden 207'sinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 52 iş makinesiyle sabahın erken saatlerinden itibaren başlattıkları çalışma ile 112 köyün yolunu ulaşıma açtı.

Ekiplerin, 95 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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