Zonguldak ve Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 95 kişiye para cezası verildi

Zonguldak ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 95 kişiye 61 bin 624 lira ceza uygulandı.

Zonguldak ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 95 kişiye 61 bin 624 lira ceza uygulandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muharremler köyünde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve alkol alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları denetimlerde, 6 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettiklerini tespit etti. Bu kişilere toplam 10 bin 524 lira para cezası verildi.

Bolu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 27-29 Mart'ta, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kontrolü yapıldı.

Kontrollerde maske kuralına uymayan 5 kişi ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 84 kişiye toplam 51 bin 100 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz