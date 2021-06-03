Zonguldak ve Bartın için sağanak uyarısı
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Zonguldak ve Bartın için sağanak uyarısı

Zonguldak ve Bartın için sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Güncel

Zonguldak ve Bartın çevrelerinde bugün akşam saatlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Zonguldak ve Bartın çevrelerinde bugün akşam saatlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

???????Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışın Zonguldak'ta bu gece, Bartın çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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