Zonguldak Valisi Tutulmaz öğrencilerle masa tenis oynadı - Haberler
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Zonguldak Valisi Tutulmaz öğrencilerle masa tenis oynadı

AA, Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak Valisi Tutulmaz öğrencilerle masa tenis oynadı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Spor Yapmayan Öğrenci Kalmasın Projesi" kapsamında Kilimli Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileri ile masa tenisi oynadı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Spor Yapmayan Öğrenci Kalmasın Projesi" kapsamında Kilimli Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileri ile masa tenisi oynadı.

Tenis masası, tenis raketi ve tenis topu hediye edilen etkinlikte Tutulmaz, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, dijital ortamlarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundular.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Tutulmaz, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasını ve sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirilmelerini istedi.

Öğrencilerle masa tenisi oynayan Vali Tutulmaz, daha sonra İstiklal Marşı törenine katıldı.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Zonguldak, Tenis, Güncel, Haberler

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