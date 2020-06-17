Zonguldak Valisi Tutulmaz, göreve başladı AFYONKARAHİSAR'dan Zonguldak Valiliği'ne atanan Vali Mustafa Tutulmaz, göreve başladı.

AFYONKARAHİSAR'dan Zonguldak Valiliği'ne atanan Vali Mustafa Tutulmaz, göreve başladı.

Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Erdoğan Bektaş'ın yerine Zonguldak Valiliğine atanan Mustafa Tutulmaz'ı Valilik önünde Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, kurum müdürleri ve personel karşıladı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Tutulmaz, Cumhuriyetin kazanıldığı topraklardan olan Afyonkarahisar'dan Cumhuriyetin ilk vilayeti ve emeğin başkenti Zonguldak'a büyük bir heyecan ve onurla geldiğini söyledi.Valiliğin başlattığı projeleri devam ettireceğini ifade eden Vali Tutulmaz, "Afyonkarahisar ve daha öncesi Siirt'te yaptığımız çalışmaların ilimize uyan bölümlerini burada inşallah sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Kamu ve devlet, vatandaş için var. Vatandaşımızın hizmetindeyiz, varlık sebebimiz vatandaşımız. Bütün kamu hizmeti sunan kurumlar ve kamu hizmeti sunan sivil toplum kuruluşları ile meslek odaları dahil, vatandaş odaklı bir yönetim anlayışıyla yönetilmelidir. Bunu da takip etmek bizim öncelikli görevimiz olacak. Kuralsız bir yönetim değil, kuralları uygulayan bir yönetim anlayışına sahibiz. Bunlara ne kadar uyarsak toplum ve kamu olarak problemlerimizi o derece kolay çözeriz. Kurala uymak toplumun olmazsa olmazıdır." dedi.

Kaynak: DHA