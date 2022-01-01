ZONGULDAK - Vali Tutulmaz, görevdeki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, yılbaşında görev başında olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Tutulmaz, yılbaşı tedbirleri kapsamında Zonguldak-Ankara kara yolunda yer alan trafik kontrol noktasındaki emniyet personelinin yeni yılını kutladı, araç sürücülerine iyi yıllar diledi.

Tutulmaz, gazetecilere, Kovid-19 salgınından kaynaklanan sıkıntılarla ülkenin, milletin ve dünyanın karşı karşıya geldiğini söyledi.

Yeni yılın daha iyi geçmesini ümit ettiklerini belirten Tutulmaz, "İnsanlarımız huzurlu bir şekilde yeni yıla girmeye çalışacak. Kolluk kuvvetleri başta olmak üzere, sağlık, zabıta her alanda vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak üzere çalışmalara gece de devam edecekler. Her türlü tedbir alınmıştır. 194 ayrı ekip ve 1387 kişi ile bugün sabaha kadar görevdeyiz." dedi.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek personelden bilgi alan Tutulmaz, "Devlet olmak işte böyle bir şey. Vatandaşlarımız huzur ve mutluluk içinde eğlenirken, devlet görevinin başında." ifadelerini kullandı.

Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki sağlık personeli ile Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de yeni yılını kutlayan Tutulmaz, taksi esnafıyla sohbet etti.